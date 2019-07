Plusieurs départs de feu suspects sur le littoral catalan

Sainte-Marie-la-Mer, France

Les pompiers des Pyrénées-Orientales viennent de vivre une nuit particulièrement agitée. En l’espace de quelques heures, quatre incendies se sont déclarés dans le même secteur du littoral catalan, entre Sainte-Marie-la-mer et Torreilles. Ce qui semble particulièrement suspect…

A chaque fois, les pompiers ont rencontré des difficultés pour accéder aux sinistres. Une cinquantaine de soldats du feu ont été mobilisés. En l’absence de point d’eau dans le secteur, ils ont dû acheminer de l’eau sur place à l’aide de fourgons. Malgré tout, les dégâts sont limités.

Ce samedi après-midi, un feu avait déjà détruit 1,5 hectares de végétation sur la commune de Sainte-Marie-la-mer. Depuis le début du week-end, le risque d’incendie est jugé « élevé » sur la Plaine du Roussillon et les Corbières, à cause de la chaleur et de la tramontane qui souffle en rafales à plus de 50 kilomètres/heure.

Ce dimanche, les Albères, le Fenouillèdes et les Aspres basculent également en vigilance orange sur la carte des risques. La circulation des véhicules à moteur est interdite sur l’ensemble des pistes à l'intérieur des massifs concernés (excepté pour les propriétaires et ayants droit).