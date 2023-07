Plusieurs départs de feux dans les Bouches-du-Rhône ce mardi

Ce mardi, 18 feux d'espaces naturels se sont déclenchés dans les Bouches-du-Rhône. Les deux plus importants à Arles et Velaux : 17 et 3 hectares parcours par les flammes dans les communes. Les deux incendies ne progressent plus.

320 sapeurs-pompiers et 80 engins mobilisés ce mardi après-midi. © Radio France - Jonathan Landais Deux incendies sont en cours dans les communes d'Arles et de Velaux. A Arles, 17 hectares ont été parcourus par les flammes. 120 pompiers ont été mobilisés ainsi qu'un hélicoptère bombardier d'eau cet après-midi. Actuellement, il reste 86 pompiers sur place pour maîtriser le feu. ⓘ Publicité A Velaux, 200 pompiers étaient sur place cet après-midi ainsi que quatre Canadair et un Dash. Le feu a parcouru 3 hectares. Selon les sapeurs-pompiers de Bouches-du-Rhône, les deux feux sont fixés, ils ne progressent plus. Au total, 18 feux d'espace naturels se sont déclenchés dans la journée. Tous ont été maîtrisés assez rapidement.