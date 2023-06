Plusieurs distributeurs de rillettes vandalisés en Sarthe

Qui en veut aux distributeurs de pots de rillettes et autres produits locaux ? Trois machines ont été vandalisées ces trois dernières semaines en Sarthe. Elles sont toutes hors d'usage.

La première machine a été forcée, le week-end du 27 mai à Solesmes, commune en périphérie de Sablé. Le deuxième distributeur a été pris pour cible début juin à Saint-Jean-de-la-Motte près de La Flèche. Certains casiers ont été ouverts, la vitre a été complètement brisée.

Dernier distributeur à avoir été saccagé, c'est celui de Patrick Lehoux. Le boucher-charcutier de Saint-Vincent-du-Lorouër se dit "furieux". Il compte remettre en état son appareil. À l'avenir, pour prévenir d'éventuels actes de vandalisme, ce professionnel souhaite installer une caméra de vidéosurveillance.

Tous ces professionnels ont porté plainte notamment pour se faire rembourser par les assurances. Des enquêtes ont été ouvertes. C'est la compagnie de gendarmerie de La Flèche qui gère ces trois affaires. Dans le cadre du secret de l'enquête, les militaires ne peuvent pas dire s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes et si ces trois actes de vandalisme sont liés.

L'inquiétude des artisans sarthois

Cette série de dégradations inquiète les propriétaires de la boucherie de l'église de La Chapelle-Saint-Aubin, commune en périphérie du Mans. La fenêtre de chambre du couple Brière est ouverte toute la nuit. Pas à cause de la chaleur, mais pour veiller sur le distributeur de rillettes installé juste en dessous. "C'est de l'anxiété tout le temps. Je dors mal parce que dès que j'entends un bruit, forcément, je me lève. Les nuits sont déjà courtes alors maintenant, elles sont encore plus courtes", se confie Magali Brière, la patronne de l'établissement.

Christophe et Magali Brière devant leur distributeur de pots de rillettes à La Chapelle-Saint-Aubin, près du Mans. © Radio France - Lucie Amadieu

Ces bouchers-charcutiers craignent un jour de trouver leur distributeur saccagé. Pour s'en protéger, ils n'ont qu'une solution. "Si ça continuait, on serait peut-être obligé de fermer la nuit. On a la chance de pouvoir isoler notre distributeur parce qu'il est dans un couloir à côté de la boutique donc on peut fermer la nuit."

Le couple a acheté ce distributeur il y a trois ans pour continuer la vente de pots de rillettes quand la boutique est fermée. C'est d'ailleurs un service qui fonctionne bien. "On fait environ 200 pots de rillettes par mois, soit un tiers de nos ventes. Donc d'empêcher l'accès au distributeur la nuit, ça fait un manque à gagner", explique Christophe Brière, le gérant de l'établissement. La boucherie de l'église a du succès depuis qu'elle a obtenu le prix d'excellence des "meilleures rillettes de la Sarthe" en septembre 2022.