Les équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) ont été appelées lundi soir à Nantes après le refus d'une quarantaine de détenus de retourner en cellule. Ils protestaient contre l'annulation de la promenade du matin et de certaines activités, liée au mouvement des surveillants.

Nantes, France

Le mouvement des surveillants pénitentiaires ne plaît pas aux détenus à la maison d'arrêt de Nantes. Privés de certaines activités et de promenade lundi matin, environ 80 détenus ont protesté lundi après-midi et ont refusé de regagner leurs cellules. Après discussion, une quarantaine a accepté, mais vers 19 h lundi soir, il restait environ 40 détenus réfractaires dans la cour de l'établissement. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) ont été appelées pour mettre fin à cette fronde. Vers 20 h, tous les détenus avaient regagné leur cellule "dans le calme et sans incident" selon un représentant du syndicat UFAP.

Le mouvement des surveillants qui a débuté après l'agression de plusieurs d'entre-eux par un détenu jihadiste à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) le 11 janvier, a été reconduit pour mardi. Les maisons d'arrêt de Nantes et de La Roche sur Yon seront concernées. Les négociations entre les syndicats de personnels pénitentiaires et le ministère de la Justice vont également se poursuivre ce mardi a annoncé lundi soir la Garde des sceaux Nicole Belloubet