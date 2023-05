Plusieurs dizaines de kilos de drogue saisis en Haute-Savoie en 2022 et près de 800 consommateurs verbalisés

Le tribunal d'Annecy va juger pendant trois jours les auteurs d'un trafic de drogue qui s'était implanté dans le quartier des Teppes en 2021 : 14 hommes âgés de 18 à 27 ans ont été interpellés fin mars 2022 lors d’une importante descente de police. Les trafiquants contrôlaient les allers et venus des habitants du 16 de la rue Léandre Vaillat. Une enquête de plusieurs mois avait abouti à ces interpellations. Entretien avec le directeur de la police de Haute-Savoie, le commissaire Alexandre Petit.

ⓘ Publicité

France Bleu Pays de Savoie : ces trafiquants interpellés l'an passé quartier des Teppes à Annecy avaient carrément installé leurs "bureaux" dans le hall et les montées d’escaliers d'un immeuble de la rue Vaillat, et ils contrôlaient les allers et venues. Ca c'était déjà vu à Annecy ?

Commissaire Alexandre Petit : Non, pas vraiment. C'était un point de deal un peu atypique qui avait une très forte emprise sur un immeuble au 16 rue Léandre Vaillat à Annecy et qui générait de très bons "revenus" de l'ordre de parfois 10.000 € par jour. Les malfaiteurs avaient pris possession des lieux et avaient entreposé des éléments destinés à mener à bien leur trafic, à contrôler les allées et venues et à gêner nos progressions. Par exemple, on avait des containers à ordures qui étaient positionnés dans les étages attachés aux rampes d'escalier. Il nous a fallu plusieurs mois d'enquête pour comprendre le mode de fonctionnement du réseau, comment et où ils entreposaient les produits, et comment ils les conditionnaient. Pour autant, ça n'a pas amenuisé la présence policière sur le quartier parce qu'on en a même eu à plusieurs reprises des policiers blessés. J'ai en tête un exemple d'un policier qui avait été victime d'un jet d'assiettes depuis les étages de cet immeuble et qui avait été coupé au visage à l'occasion d'un contrôle de deux halls de cet immeuble.

À lire aussi Trafic de drogue à Annecy : six nouvelles arrestations dans le quartier des Teppes

Depuis ce coup de filet en mars de l'année dernière, les choses se sont apaisées ?

L'interpellation qu'on a menée en mars dernier s'est faite en trois temps. D'une part, le 28 mars, on a interpellé neuf individus- sept sont allés en détention provisoire - et saisi douze kilos de résine de cannabis, deux kilos d'herbe, un peu moins de 400 grammes de coke et de cocaïne et 166.000 € en liquide. Immédiatement après cette vague d'interpellations, pendant plusieurs jours, on a mis en place un important dispositif qui visait précisément à reprendre les lieux et à marquer la présence policière afin que les habitants de l'immeuble puissent reprendre une vie normale. On a d'ailleurs reçu de nombreux nombreux témoignages de satisfaction de la population. Aujourd'hui, le trafic tel qu'il existait l'an dernier n'a pas repris court.

C'est quoi la réalité du trafic de stupéfiants en Haute-Savoie ?

Le nombre de points de deal est plutôt stables dans le département. Le trafic de stupéfiants reste une priorité. Pour preuve : en juin 2022, sur Annemasse on a interpellé sept individus et saisi 37.000 euros, 11 kilos de résine, un kilo de cocaïne et une arme de guerre. Et là en avril, toujours sur le secteur Annemasse, sur un point de deal quartier du Pré des Plans, on a saisi près de quatre kilos de cocaïne et 22 000 €. Donc tout ça pour démontrer que ça reste une priorité qui mobilise fortement les forces de police, que ce soit les services enquêteurs ou les policiers de voie publique. On a une stratégie d'occupation forte de la voie publique et de harcèlement des consommateurs de drogue. L'an dernier, un peu moins de 800 consommateurs ont été verbalisé avec une amende forfaitaire délictuelle. C'est six fois plus qu'il y a trois ans. On interpelle plus de revendeurs et on fait plus de procédures de trafic qui aboutissent davantage à des mises en détention d'individus impliqués dans ces trafics.

Et pour autant, on a le sentiment que c'est un cercle sans fin. Un point de deal démantelé et c'est un autre qui apparaît ailleurs.

C'est le sentiment qu'on peut avoir sur des revendeurs de rue, je dirais de moindre importance. On a aussi des saisies de nature à déstabiliser le trafic après plusieurs mois d'enquête avec des suites judiciaires fortes. En revanche, effectivement sur du deal de rue, un commerce particulièrement lucratif, il n'est pas rare qu effectivement quelques jours après une action de police, les revendeurs se réinstallent sans pour autant qu'on soit démobilisé sur le sujet puisque ça reste une priorité pour nous.