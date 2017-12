Les malfaiteurs n'ont pas fait dans la mesure. Ils sont rentrés par effraction dans cette conserverie artisanale, en découpant des barreaux à la disqueuse et en cassant un bout de mur.

Le gérant de cette conserverie n'a pas encore chiffré précisément le préjudice, mais il estime s'être fait voler entre 30 et 40 kilos de fois gras et d'autres produits comme des bocaux de cassoulet, de rillettes, de pâté.

C'est deux à trois jours de production, nous avions préparé les commandes de Noël d'une centaine de familles. - Le propriétaire de la conserverie

Il redoublait d'efforts ce vendredi soir pour préparer des produits pour les marchés de fêtes de ce week-end.

Des cambriolages saisonniers

Dans la nuit de mercredi à jeudi, ce sont des instituts de beauté qui ont été ciblés. A Pont d'Isère et à Peyrins où les voleurs ont pris -en plus du fond de caisse- des dizaines de produits de beauté de marque. Et dans le cas de Peyrins, ils ont même emporté un appareil à épilation et un autre de manucure.

Les forces de l'ordre parlent de saisonnalité des cambriolages. Les jardineries sont davantage cambriolées au printemps, les opticiens également dont les lunettes de soleil sont volées à l'arrivée des beaux jours. En ce moment, ce sont tous les produits de fête qui sont ciblés.