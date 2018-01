Saint-Étienne, France

Ils étaient environ une cinquantaine de policiers devant le commissariat du cours Fauriel à Saint-Étienne, une soixantaine à Roanne, rassemblés à l'appel d'un syndicat Unité SGP FO pour dénoncer les violences que subissent les forces de l'ordre. Les Stéphanois avaient tous en tête la course poursuite de la nuit précédente, lors de laquelle dix de leurs collègues ont été blessés.

"On est de la chair à canon (...). On se dit qu'aujourd'hui on est pas sûrs de rentrer en vie à la maison", commente ce gardien de la paix, en poste dans l'agglomération depuis 2006. "Ça empire, on constate de plus en plus la haine de la police, les coups viennent de plus en plus facilement" ajoute cet homme à la lumière de ces 17 ans d'expérience.

Des conditions de travail plus difficiles et le sentiment de ne pas toujours être soutenu par son administration. Comme Frédéric, grièvement blessé depuis une intervention en 2013 et qui attend toujours la reconnaissance de son accident du travail. Après trois ans d'arrêt de travail, il a pu reprendre dans les bureaux, au dépôt de plainte.

Des policiers auxquels le maire de Saint-Étienne apporte son soutien. Gaël Perdriau annonce qu'il "saisit" le ministre de l'Intérieur. Il doit rencontrer Gérard Collomb en tant que co-président de la commission sécurité de France urbaine. "Je m'interroge sur la volonté réelle du gouvernement de lutter contre les trafiquants de drogue en ne donnant pas, sur le terrain, les moyens indispensables notamment logistiques, pour mener une action efficace", écrit-il.