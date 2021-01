Ce jeudi 28 janvier 2021, le CROSS Gris-Nez (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) est informé que plusieurs embarcations de migrants se trouvent en difficulté dans le détroit du Pas-de-Calais. 78 personnes ont été sauvées en tout.

Plusieurs embarcations repérées entre Dunkerque et Calais, en tout 78 migrants sauvés en une journée

PRÉFECTURE MARITIME de la Manche et de la mer du Nord

78 migrants sauvés en mer ce jeudi 28 janvier, entre Calais et Dunkerque. Parmi eux, il y avait six enfants et une femme.

Le CROSS Gris-Nez reçoit un appel du SAMU qui signale une embarcation en difficulté au large de Dunkerque.

Deux bateaux sont envoyés : la vedette côtière de surveillance maritime, Scarpe, de la gendarmerie maritime ainsi que le canot Notre-Dame des Flandres de la société nationale de sauvetage en mer de Gravelines.

Ce dernier récupère les 9 naufragés, pris en charge par les pompiers et la police au frontières au port de Dunkerque.

A environ 4 kilomètres du port, une autre embarcation est en difficulté. Il y a 10 migrants à bord. Ils appellent le CROSS Gris-Nez. Le canot tout temps Jean Bart II de la SNSM de Dunkerque récupère les 10 naufragés. Ils sont pris en charge au port de Dunkerque.

35 migrants dont six enfants dans une embarcation en difficulté

Un ferry signale la présence d'une embarcation de migrants dans le chenal de Dunkerque. Le CROSS engage le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage, Abeille Languedoc, de la Marine nationale.

Les 35 naufragés sont récupérés. Il y a six enfants, et une femme qui est inconsciente. Elle reprend finalement conscience. Elle est prise en charge, ainsi que les autres occupants de l'embarcation, au port de Dunkerque.

Au large de Calais, une autre embarcation est en difficulté. Le canot tout temps Notre-Dame du Risban de la SNSM de Calais est envoyé sur place. Il récupère 24 personnes et les dépose au port de Calais où ils sont pris en charge.