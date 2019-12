Plusieurs enfants victimes de démangeaisons : l'école primaire de Mehun-sur-Yevre délocalisée.

Mehun-sur-Yèvre, France

L'alerte a été donnée juste après la récréation de 10h30 à Mehun-sur-Yèvre. Une dizaine d'élèves s'est plaint de démangeaison principalement concentré sur la nuque. Un accompagnant des enfants a même été pris de malaise : il a été évacué par les pompiers vers l'hôpital. Les enfants concernés par les démangeaisons ont été renvoyés chez eux et ne reviendront pas à l'école pour quelques jours.

Vendredi 29 novembre déjà, 13 élèves avaient dit ressentir les mêmes symptômes.

La mairie et l'inspection d'académie ont pris la décision de délocaliser l'école entière au centre de loisirs le temps d'établir un diagnostic. Pour l'heure, on ne connait pas l'origine de ces malaises et démangeaisons.