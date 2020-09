Plusieurs enquêtes en cours concernant des suspicions d'attaques de chevaux en Sarthe

La gendarmerie de la Sarthe évoque plusieurs enquêtes en cours dans notre département concernant des suspicions d'attaques sur des chevaux.

Il n'y a pas de zone particulièrement touchée selon les gendarmes, mais bien des cas un peu partout.

Des plaies troublantes

Des cas plus ou moins avérés, mais certaines affaires sont considérées comme sérieuses. Des animaux ont été retrouvés avec des plaies troublantes, qui laissent peu de doutes sur le côté intentionnel de la blessure et une implication humaine.

La gendarmerie de la Sarthe appelle à la plus grande vigilance. - Gendarmerie nationale

En revanche concernant certains autres cas, il est dur de dire s'il s'agit bien d'une attaque criminelle ou bien causée par d'autres animaux.

Un référent gendarmerie

En ce moment les appels pour déclarer des mutilations sont fréquents assure la gendarmerie. Un référent sûreté est en charge de ce dossier depuis cet été en Sarthe.

Pour le moment, une seule attaque de cheval a été officiellement recensée dans notre département, à Beaufay, la semaine dernière.

Jeudi dernier, à Mont-Saint-Jean, quatre vaches en gestation ont été retrouvées mutilées dans leur pré. Des plaies non-accidentelles selon les propriétaires et le vétérinaire.

Les éleveurs s'organisent

Chez les éleveurs de chevaux, pas question de rester les bras croisés. Bruno Lacroix le président du comité départemental d'équitation de la Sarthe surveille son centre équestre.

"On a mis des lampes halogènes à détection de mouvement, et nous avons une personne en permanence qui dort sur place et fait des tours de garde".

"Dans notre département, un réseau a été mis en place pour organiser la surveillance des chevaux", assure Bruno Lacroix.