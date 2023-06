Plusieurs enquêtes en cours dans la Manche après des feux d'origine humaine

La Manche n'est plus à l'abri des feux de landes, broussailles et haies

L'inquiétante saison des feux a démarré dans la Manche. Tout le territoire français est en vigilance incendies à des degrés plus ou moins forts c'est vrai mais notre département qui a peu de forêts est aussi de plus en plus concernée par des feux de landes, haies, broussailles...On se croyait à l'abri on ne l'est plus.

Des feux d'origine humaine

Le 9 juin dernier, dans la mâtinée, 3500m2 sont partis en fumée au lieu-dit La Doyennerie, à Saint-Germain-sur-Ay. Il s'agissait de deux départs de feux à 400 m l’un de l’autre. L'un de 2500m2 et l'autre de 1 000m2 un en sous bois et un dans les joncs. Au total, trente-cinq sapeurs-pompiers sont intervenus avec quatre camion-citerne feux de forêt, un véhicule de commandement et un engin de soutien de Barneville. Une enquête a été ouverte. Selon la préfecture, ces feux semblent d’origine humaine.

Et puis ce mercredi ce sont 7 feux qui ont nécessité l'intervention des pompiers près de Coutances dans un rayon de 10km. Là encore l'origine semble être humaine pour au moins 6 d'entre eux. La gendarmerie a déployé une vingtaine d'hommes et un hélicoptère pour réaliser des opérations de police technique et scientifique. Dans un communiqué la préfecture de la Manche condamne très fermement ces faits. François Flahaut le directeur de cabinet du préfet de la Manche : "On a pas eu beaucoup de précipitations depuis 5 semaines mais des vents qui ont desséchés les sols du coup on observe des départ de feux de broussailles de manière plus ou moins spontanée. L'année dernière on a eu des feux qui ont nécessité pour la première fois des moyens aériens. Il va malheureusement falloir s'y habituer à l'approche de l'été. C'est pourquoi il faut être vigilant.". Réaction du président du département Jean Morin qui sur twitter écrit : "« Je veux ici redire tout le soutien du département de la Manche aux sapeurs-pompiers du Sdis 50, dans cette lutte contre les incendies. L’été qui est déjà installé, la chaleur et le manque de pluie nous obligent à la plus grande vigilance et au civisme, jusque dans nos jardins. »

Rappelons qu'un incendie volontaire est sanctionné : jusqu'à 10 ans de prison et 150.000 euros d'amende.