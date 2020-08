Plusieurs feux de voitures dans le parking souterrain du théâtre de Cornouaille

De la fumée et une odeur de plastique brûlé. Les passants se sont inquiétés aux abords du théâtre de Cornouaille à Quimper. Il s'agit en réalité de deux feux de voitures qui se sont déclarés au niveau 2B du parking souterrain du théâtre, dans l'après-midi. La cause du sinistre n'est pas connue. Les feux ont été maîtrises et sont éteints. 17 pompiers ont participé à l'opération.