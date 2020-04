Plusieurs gardes à vue à Grenoble pour de multiples violations des règles du confinement

Le confinement semble de plus en plus difficile à supporter, surtout pour les plus jeunes, et par les chaudes soirées printanières, si l'on en juge par les récentes interpellations faites par la police municipale dans l'agglomération de Grenoble.

En garde à vue pour violations répétées des règles du confinement

Elle est intervenue jeudi soir à Grenoble place Saint-Bruno où 3 personnes s'étaient retrouvées avec chaises et boissons après 22 heures, 2 hommes de 24 et 18 ans, et une femme de 24 ans, qui n'avaient pas ni raisons "impérieuses" de sortir, ni attestations. Et ce n'était pas la première fois, car vérifications faites, tous les 3 avaient déjà été verbalisés à plus de 3 reprises.

Un peu plus tôt, c'est sur le boulevard Maréchal Joffre qu'un adolescent de 16 ans a été interpellé, lui aussi récidiviste à plus de 3 reprises par rapport aux règles du confinement.

A Bourgoin-Jallieu, à la même heure, un homme de 51 ans s'est fait arrêter rue Pontcottier, lui non plus n'était pas en règle, et pour la quatrième fois au moins.

Tous les cinq ont été placés en garde à vue.

Présentés à un juge des enfants en vue d'une mise en examen

Par ailleurs, deux adolescents de 17 ans vont être présentés à un juge des enfants en juin, à la suite de leur garde à vue, pour une éventuelle mise en examen pour "non-respect habituel du confinement".

Le premier a été interpellé ce mardi par la police municipale à Echirolles rue Grugliasco. Il avait tenté de rédiger une attestation sur son téléphone portable en voyant des policiers municipaux, et totalisait déjà plus de 3 infractions.

Le second avait pris la fuite en courant en croisant les policiers municipaux de Saint-Martin-le-Vinoux et sortait à peine la veille d'une garde à vue la gendarmerie de Pontcharra. Lui, avait déjà été verbalisé à 6 reprises.