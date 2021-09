Plusieurs grands excès de vitesse, jusqu'à 217 km/h, ce week-end en Vaucluse

La gendarmerie de Vaucluse a recensé au moins quatre grands excès de vitesse sur les routes du département ce week-end. Deux véhicules ont été arrêtés sur l'autoroute A7, l'un à 217 km/h au lieu de 130 et l'autre à 198 km/h au lieu de 110, puisqu'il s'agissait d'un jeune conducteur avec un permis probatoire.

En excès de vitesse avec deux jeunes enfants non attachés à bord

Les gendarmes ont aussi interpellé deux conducteurs ce dimanche sur la voie rapide entre Avignon et Carpentras. L'un d'eux circulait à 148 km/h sur une portion limitée à 90, et deux enfants de deux et trois ans étaient à l'arrière sans ceinture. En plus, le conducteur n'avait plus de points sur son permis. Dans la foulée, sur la même portion, un autre véhicule a été flashé à 155 km/h. Les deux véhicules ont été mis en fourrière et le permis de conduire des conducteurs a été suspendu.

"Au regard du nombre d'accident très préoccupant depuis le début d'année, nous allons multiplier les opérations de contrôle sur le département", préviennent sur leur page Facebook les gendarmes de Vaucluse.