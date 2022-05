Plusieurs hommes interpellés après 27 vols de nuit commis à Tours et sa métropole

Cinq hommes ont été interpellés le 17 mai dernier pour 27 vols de nuit qui se sont déroulés pendant un an à Tours et sa métropole. La bande aurait volé des véhicules mais aussi divers objets dans des logements.

Ils auraient volés de nuit des tracteurs, des voitures mais aussi divers objets dans des maisons et appartements. Cinq hommes ont été interpellés le 17 mai dernier puis placés en garde à vue, selon une information de La Nouvelle République confirmée par le procureur de la République de Tours Grégoire Dulin. Ils auraient commis des vols pendant un an, entre 2021 et 2022, majoritairement à Tours et sa métropole.

Ils ont depuis été mis en examen pour "vols et recel en bande organisée" et "association de malfaiteurs". Quatre ont été placés en détention provisoire et un sous contrôle judiciaire. "Un sixième suspect est toujours recherché", précise le procureur.