Plusieurs immeubles évacués place Gambetta à Bordeaux face à un nouveau risque d'effondrement

La mairie de Bordeaux a pris la décision, mardi 24 mai, d'évacuer plusieurs immeubles de la place Gambetta et de la rue Porte Dijeaux. Les habitants et les commerçants ont jusqu'à mercredi 25 mai à 18h pour s'organiser et quitter les lieux. En cause, un important risque d'effondrement.

Cette fois, ce n'est pas une évacuation au milieu de la nuit comme ce fut le cas il y a quasiment un an pour les habitants rue de la Rousselle. Les habitants et commerçants de plusieurs immeubles situés à l'angle de la place Gambetta et de la rue Porte Dijeaux à Bordeaux ont appris mardi 24 mai à 15 heures qu'ils devaient avoir évacuer leur immeuble ou entreprise d'ici 18 heures le mercredi 25 mai à cause d'un risque d'effondrement. Soit un peu plus de 24 heures pour quitter les lieux. Six commerces, deux entreprises et sept locataires sont concernés. Quelques heures précieuses donc même si la décision qui reste "très brutale" pour Bénédicte, responsable d'une joaillerie. Ce mercredi matin, elle a loué un camion en urgence et appelé quelques amis pour les aider, elle et son collègue, à vider les bijoux et meubles.

Un risque très important d'effondrement avec un possible "effet domino"

L'alerte a été donnée par une entreprise de restauration qui œuvre dans le centre historique de Bordeaux. L'un de leurs ouvriers, qui passe tous les jours places Gambetta, a remarqué il y a quelques jours une grande fissure sur le bâtiment 12 bis. Avertie, la mairie a mandaté dans la foulée un expert du tribunal administratif de Bordeaux. L'expert est intervenu mardi 24 mai. Conclusion : deux grandes fissures longent la façade, mais c'est à l'intérieur de l'immeuble que les risques sont les plus importants. Un mur porteur, qui longe le 12 bis et touche le 13 place Gambetta est au bord de la rupture. Il risque de s'effondrer, d'emporter avec lui le bâtiment n°13 et d'entraîner d'autres immeubles dans la foulée, avec un effet domino. Sur les constatations et conseils de l'expert, la mairie de Bordeaux a donc décidé de faire évacuer les logements et commerces situés 12, 12 Bis, 13, 13B, 14, Place Gambetta et 111 rue de la Porte Dijeaux en accordant une journée aux occupants "car le risque est très important mais pas immédiat" explique Stéphane Pfeiffer, adjoint au maire chargé notamment du logement, lors d'une conférence de presse organisée mercredi matin devant les immeubles en question.