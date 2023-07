Plusieurs immeubles, potentiellement dangereux, évacués à Lille

Plusieurs immeubles ont été évacués à Lille ce vendredi 30 juin, après un signalement. Il s'agit des 70, 72 et 74 rue Saint-Étienne, près du Nouveau Siècle. Les bâtiments abritent des appartements, des commerces et un cabinet d'avocats. C'est un habitant qui a donné l'alerte auprès de la mairie.

Après inspection du Service Communal d'Hygiène et de Santé, il a été décidé d'évacuer par précaution. Des dégradations, potentiellement dangereuses, ont été constatées. Un examen plus approfondi doit désormais être mené et les habitants relogés.