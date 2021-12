Plusieurs incendies dans le Vaucluse ce week-end

Trois incendies dans plusieurs communes du Vaucluse entre ce samedi 18 décembre et ce dimanche 19 décembre.

Camions de pompiers devant le centre de secours d'Avignon et le SDIS 84

Ce samedi 18 décembre à Orange, un incendie a entièrement détruit une maison individuelle située chemin de la passerelle. La toiture s'est effondrée mais n'a fait aucun blessé.

Dans la nuit de samedi 18 à dimanche 19 décembre, vers 3 heures du matin, c'est la cuisine d'un appartement avignonnais qui a pris feu. L'appartement situé au 4e étage d'un immeuble a été partiellement détruit. Le feu a été rapidement maîtrisé par les 17 pompiers sur place. Un père de 35 ans et son fils de 8 ans ont été légèrement blessés. Ils ont été évacués à l'hôpital et seront relogés par la ville. Les causes exactes de l'incendie sont pour l'instant inconnues.

Enfin, c'est au Château de Massillan, un hôtel-restaurant d'Uchaux, qu'un incendie s'est déclaré dans la lingerie de l'établissement hôtelier au petit matin ce dimanche 19 décembre. Là encore, le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Le personnel et les clients, évacués dans une zone sans risque, pourront regagner leurs postes et chambres rapidement. Les flammes n'ont pas fait de blessé.