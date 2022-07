Plusieurs incendies encore ce mercredi dans des champs en Mayenne

La sécheresse et la vague de chaleur qui sévissent en Mayenne depuis plusieurs jours favorisent malheureusement les départs d'incendies. Trois feux de champs se sont produits ce mercredi après-midi. Les pompiers ont été mobilisés dans trois communes différentes et ont à chaque fois réussi à contenir rapidement les flammes. Le premier incendie à Prée-d'Anjou où deux hectares ont été brûlés. Le deuxième à Fromentières, un hectare est parti en fumée. Le troisième et dernier de la journée à Juvigné, moins important que les précédents : 500 m2 et une remorque agricole détruits.