Plusieurs départs de feux en Dordogne en bord de route ou après des écobuages

Trois incendies ont mobilisé les camions pompe-tonne des pompiers de la Dordogne ce mercredi 19 avril en début d'après-midi, alors que le soleil inondait le département de chaleurs jusqu'à 22 voire 23 degrés. A chaque fois, ils sont partis en bordure de route ou à cause d'écobuages mal maîtrisés.

En Périgord noir, les pompiers ont été appelés vers midi et demi au Buisson de Cadouin, pour un feu de broussailles qui a pris en bordure de route. Un demi-hectare a brûlé. Selon les gendarmes, le feu a pris en un seul point et pourrait être accidentel, par exemple à cause d'un mégot jeté d'une fenêtre ou d'un éclat de verre.

Un hectare et demi brûlé près de Belvès

A Grives, près de Belvès, c'est un écobuage mal maîtrisé par un propriétaire qui a provoqué un feu, ravageant un hectare et demi de buissons en début d'après-midi.

A Sorges, cette fois c'est en bordure de la RN 21 qu'un départ de feu a été constaté. La cause n'est pas identifiée pour le moment. Entre 500 et 800 mètres carrés ont brûlé, surtout des broussailles.