10 interpellations dans les Pyrénées-Orientales pour démanteler un trafic de drogue franco-espagnol

La Guardia Civil et la Gendarmerie ont réalisé lundi plusieurs opérations concernant un réseau de drogue qui opérait entre la France et l'Espagne. 10 personnes ont été interpellées à Pollestres, Bages, Toulouges, et Elne. Sept ont été mises en examen .Côté espagnol, un homme a été incarcéré.

L'enquête de la gendarmerie française et de la Guardia Civil aura duré un peu moins d'un an.

Sept individus ont été mis en examen. Parmi eux, six ont été placé en détention provisoire. Un autre reste sous contrôle judiciaire.

Il s'agit d'hommes entre 20 et 30 ans, issus du département, et déjà connus pour certains des services de police. Ils sont suspectés d'association de malfaiteurs, et encourent jusqu'à 10 ans de prison.

"Une production intensive" de cannabis

L'enquête aura duré un peu moins d'un an. Elle a démarré après l'interpellation par le PSIG d'Argelès-sur-Mer le 11 décembre 2019 du conducteur d'un go fast. Grâce à un travail conjoint des forces françaises et espagnoles, les enquêteurs remontent à plusieurs individus suspectés de participer à un trafic de drogue pour alimenter le marché des Pyrénées-Orientales.

En plus des arrestations en France, la Guardia Civil a mis au jour quatre sites de production de cannabis. Au total, 3400 pieds ont été retrouvé, dans des hangars, notamment à Figuères. Trois personnes ont été entendues de l'autre côté des Pyrénées, dont une a été écrouée. Onze kilos d'herbe ont également été récupéré.

La Guardia Civil a trouvé près de 3400 pieds de cannabis dans quatre hangars du secteur de Gérone. - Guardia Civil

"Ce qui est différent dans cette affaire, c'est l'ampleur de la production, qui montre une production intensive" reconnaît le procureur de la République de Perpignan. D'après les officiers espagnols, ces "usines" produisaient jusqu'à 20 kilos de drogue par semaine pour la France.

Le procureur Jean-David Cavaillé décrit l'enquête de l'opération STUP 66 Copier

Le business était lucratif : lors des saisies, les enquêteurs français ont mis la main sur 150.000 euros en liquide, 40.000 euros sur des comptes bancaires, six véhicules de luxe et divers objets de valeur. De quoi mener "un train de vie important" selon le procureur.

Opérations transfrontalières

Cette opération, initialement baptisée "Ninja 66" avant de devenir "Stup 66", a nécessité un gros travail de la part d'une dizaine d'enquêteurs français (issus à la fois de la gendarmerie des Pyrénées-Orientales et de Montpellier). Elle est aussi le résultat d'une entente, d'une "confiance" et de relations "intenses" dont se réjouissent à la fois gendarmes espagnols et français.

Depuis 2018, trois autres opérations franco-espagnole d'envergure ont été menées pour lutter contre le trafic de drogue. L'opération "Kudeta" en novembre 2018 a entraîné la mise en examen de 26 individus. Une autre, nommée "Cokethau" a mis en relief un trafic d'héroïne, déclenchant la mise en détention provisoire de 16 personnes en mars 2019. Enfin, l'opération "Evoque" a permis d'interpeller 26 trafiquants de chaque côté de la frontière.