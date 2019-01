Plusieurs interpellations en Bretagne dans une affaire de trafic de voitures et de blanchiment d'argent

Côtes-d'Armor, France

L'enquête qui a permis d'interpeller ces 17 suspects est hors-norme. Plus de 190 gendarmes ont été mobilisés dans cinq régions de France. Tout est parti de Limoges, mais s'est ensuite étendu jusqu'à la région Centre, en Occitanie ou en banlieue parisienne et donc en Bretagne, à plus de 500 kms de là.

Des voitures volées ont été repérées dans les Côtes-d'Armor. Ce mardi, six gendarmes limougeauds sont venus épauler la quinzaine de gendarmes costarmoricains qui procédait aux interpellations.

Des voitures et de l'argent saisis

Deux personnes ont été interpellées à Ploufragan et une à Saint-Brieuc mardi. En même temps que tous les autres, pour éviter qu'ils ne communiquent entre eux et ne se préviennent mutuellement.

L’enquête est ouverte pour recel en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment. Des voitures et de l'argent ont été saisis.