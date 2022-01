Quinze interpellations en Dordogne dans une "opération d'envergure" pour démanteler un trafic de drogue

La police, appuyée par la gendarmerie a perquisitionné plusieurs habitations ce mardi matin à Périgueux, Notre-Dame-de-Sanilhac et Coulounieix-Chamiers dans le cadre d'une enquête sur le trafic de drogue dans le quartier de la gare. Quinze personnes ont été interpellées.

Les policiers de la brigade de sûreté urbaine de Périgueux, aidés par la gendarmerie de la Dordogne, ont mené une "opération d'envergure" avec quinze arrestations ce mardi matin, pour démanteler un réseau de trafic de drogue dans le quartier de la gare, selon des informations du journal Sud Ouest que France Bleu Périgord est en mesure de confirmer. Cette opération a mobilisé une quarantaine de policiers, selon le parquet.

Un point de deal dans le quartier de la gare

Les perquisitions ont eu lieu à l'aube, accompagnées de plusieurs arrestations de personnes soupçonnées d'être impliquées dans un point de deal qui s'est installé depuis l'été dans la rue Sébastopol, juste en face de la gare de Périgueux. Les suspects ont été interpellés à leur domicile, principalement à Périgueux et à Notre-Dame-de-Sanilhac, selon la procureure de Périgueux Solène Belaouar.

Le but, selon le parquet, est de "rétablir la tranquilité et la santé publique" et "mettre fin à des nuisances" qui duraient depuis plusieurs mois dans le quartier.

Plusieurs personnes en garde à vue

C'est l'aboutissement de plusieurs mois d'enquête, menée par la brigade de sûreté urbaine du commissariat de Périgueux. Les personnes interpellées étaient en garde à vue ce mardi après-midi, une garde à vue qui peut aller jusqu'à 96 heures dans les affaires de trafic de stupéfiants.

De la drogue et de l'argent ont été saisis lors des perquisitions, selon une source policière, ce que le parquet ne confirme pas pour le moment.