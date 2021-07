Plusieurs interpellations en Ile-de-France dans la nuit du 13 au 14 juillet

Au moins 249 personnes ont été interpellées dans la nuit du 13 au 14 juillet en France, dont 201 ont été placées en garde à vue, ont appris nos confrères de franceinfo, auprès d'une source policière. Deux policiers ont été blessés.

À Paris, un individu a été interpellé pour violences avec arme par destination sur des agents du Groupement Parisien Inter-bailleurs de surveillance (GPIS). À Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, sept personnes ont été arrêtées pour groupement en vue de préparer des violences. Des individus ont aussi tiré des mortiers d'artifice dans cette commune.

Des tirs de mortiers ont été constatés aussi dans le Val-de-Marne et en Seine-et-Marne, notamment à Pontault-Combault et à Noisiel. Dans ce département, 10 individus ont été interpellés pour tirs de mortiers et pour avoir tendu un guet-apens à des policiers. Par ailleurs, à plusieurs endroits, des projectiles ont été jetés sur des forces de police et plusieurs dégradations provoquées par des incendies ont été signalées.