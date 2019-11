Plusieurs intoxications au monoxyde de carbone en Drôme-Ardèche

Après les coupures d'électricité liées aux chutes de neige, certains ont démarré leurs groupes électrogènes. Mais parfois dans de mauvaises conditions.

Les pompiers de Drôme et d'Ardèche ont été appelés à cinq reprises pour des intoxications au monoxyde de carbone depuis vendredi soir.

Vers 23h, à Ardoix (Ardèche), ils sont venus en aide à dix personnes gravement intoxiquées dans un même appartement où un groupe électrogène était allumé. Trois adultes mais surtout sept enfants ont été touchés. Parmi eux, un nourrisson de 11 mois dont le pronostic vital n'est pas engagé.

Ce samedi matin, c'est un couple de personnes âgées, d'environ 70 ans, qui a dû être secouru à Saint-Julien-Saint-Alban (Ardèche). Cette fois-ci, un groupe électrogène avait été démarré dans le garage, contigu à la maison. Le couple a été évacué vers l'hôpital de Privas.

Dans la Drôme, deux familles intoxiquées

Côté drômois, deux familles ont été prises en charge par les secours. La première, à Larnage (Drôme) où les deux parents et les trois enfants âgés de 3, 9 et 12 ans ont été victimes de vomissements et de maux de tête. La seconde à Sauzet (Drôme) où les deux parents et les deux adolescents de 14 et 12 ont éprouvés les mêmes symptômes, signes d'une intoxication.

Enfin, un octogénaire a été secouru à Beaumont-les-Valence tôt ce samedi après avoir été intoxiqué. Les victimes ont été transportées dans les hôpitaux de Romans, Montélimar et Valence pour des examens complémentaires.

Les pompiers font donc un rappel : il ne faut surtout pas démarrer un groupe électrogène dans un endroit clos. Il doit être à l'extérieur, dans un endroit ventilé.