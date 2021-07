Plusieurs kilomètres de bouchons sur l'A9 après deux accidents

La circulation est fortement perturbée sur l'A9 ce vendredi après-midi suite à deux accidents survenus à hauteur d' Orange (Vaucluse) et de Mus (Gard)

Bison Futé avait prévenu : cette journée de vendredi serait orange sur les routes dans les deux sens de circulation. Une situation qui s'est compliquée sur l'A9 suite à deux accidents survenus dans le Vaucluse et le Gard. Le premier a eu lieu à hauteur d'Orange entre une voiture, une caravane et un deux roues. Il a provoqué jusqu'à 30 km de ralentissement. A 15h45, on compte encore 7 km de bouchon depuis Roquemaure.

Un deuxième accident dans le Gard

Dans le Gard, à hauteur de Mus, c'est une collision entre une voiture et un poids-lourd transportant des produits alimentaires qui provoque un autre bouchon de plus de 20 km en direction de Montpellier. Une femme de 80 ans a été légèrement blessée dans cet accident. Elle souffre de douleurs cervicales.

La journée de samedi est classée noire par Bison Futé, en raison du chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Il est conseillé de partir dimanche.