Plusieurs kilos de cocaïne découverts sur la côte picarde

Plusieurs kilos de cocaïne ont été découverts ces derniers jours sur la côte picarde, a appris France Bleu Picardie. Au total, trois pains de poudre blanche, conditionnés par kilos, ont été retrouvés. Deux l'ont été ce jeudi, sur le bord de mer, au Hourdel et au Crotoy. Le dernier l'a été il y a quelques jours à Quend, selon nos informations, soit au total environ trois kilos de drogue. À chaque fois ce sont des promeneurs qui ont prévenu les forces de l'ordre.

D'après les premiers éléments, ils proviennent de la même cargaison que ceux découverts dans le Pas-de-Calais , entre dimanche et lundi, du côté du Touquet. Le maire du Touquet, Daniel Fasquelle, indiquait à nos confrères de France Bleu Nord que " la plage a été inspectée et tous les paquets ramassés ". 25 paquets avaient été retrouvés sur le sable, et encore cinq autres ont été rapportés par la brigade nautique. Au total, 36 kg de cocaïne ont été découverts entre dimanche 2 et lundi 3 juillet, le tout pour une valeur marchande d' 1,5 million d'euros.

D'après nos informations, la gendarmerie de la Somme s'apprête à renforcer sa présence sur le littoral picard, pour éviter les tentations.