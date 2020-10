Plusieurs migrants sauvés de la noyade, le corps d'un homme découvert sur la plage de Sangatte

Un homme a été retrouvé mort sur la plage de Sangatte ce dimanche matin, gilet de sauvetage sur le dos. Il s'agit probablement d'un migrant qui tentait de traverser la Manche. Depuis samedi, plusieurs embarcations ont été secourues entre Boulogne et Dunkerque.

Un corps sans vie a été retrouvé au petit matin ce dimanche sur la plage de Sangatte, indique le procureur de Boulogne-sur-mer, confirmant une information de la Voix du Nord. Il a été rejeté par les flots et découvert vers 8h. Police, CRS et pompiers étaient sur place.

Pour l'instant, on ne sait rien de son identité, puisqu'il n'a aucun papier sur lui. Tout laisse cependant à penser qu'il s'agit d'un migrant qui a tenté de traverser la Manche sur une embaraction de fortune. L'homme, visiblement adulte et probablement originaire du Moyen-Orient, selon le parquet, a été retrouvé avec un gilet de sauvetage sur le dos.

Le corps va être examiné et autopsié à l'unité médico-judiciaire de Boulogne-sur-mer. Une enquête est ouverte pour rechercher les causes de la mort de cet homme. Ce drame rappelle celui de cet été : le 19 août, un migrant soudanais avait été retrouvé mort sur la plage de Sangatte également. Il était parti pour l'Angleterre à bord d'un bateau gonflable, avec des pelles en guise de rames.

Le corps a été retrouvé sur la plage de Sangatte tôt dimanche matin. © Radio France - France Bleu Nord

Des dizaines de migrants secourus en un week-end

Dans le même temps, de nombreuses embarcations ont été secourues ce week-end. Dimanche matin, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord compte au moins trente personnes sauvées entre Calais et Dunkerque.

Samedi, la marine nationale a porté secours à deux embarcations dans le détroit du Pas-de-Calais. Dans l'après midi, deux kayak reliés entre eux avec leur bord six personnes ont été puis ramenés sains et saufs au port de Calais. Dans la soirée, seize migrants, dont une femme, ont été secourus et ramenés à Boulogne sur Mer.