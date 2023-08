Plusieurs noyades ce mardi dans le Var

Les pompiers du Var sont intervenus plusieurs fois ce mardi pour des noyades sur les plages du Var, à Saint-Raphaël, au Lavandou et au Rayol-Canadel où un homme est décédé. Les secours appellent à la plus grande prudence avec le vent et la baisse de la température de l'eau.

Une femme a fait un arrêt cardiaque après une baignade ce mardi midi plage du Veillat à Saint-Raphaël. Elle a dû être hospitalisée. © Maxppp - PQR/NICEMATIN Un homme a perdu la vie ce mardi vers 13h00 après une noyade au Rayol-Canadel (Var). La victime a fait un arrêt cardiaque après une baignade sur la plage du Tropicana Club. Malgré les tentatives de réanimation, l'homme est décédé. Les pompiers du Var sont également intervenus ce mardi matin Plage du Veillat à Saint-Raphaël et la noyade d'une femme. Après l'intervention des pompiers, la victime a retrouvée une activité cardiaque et a été transférée à l'hôpital Brunet de Fréjus. Les secours sont aussi intervenus pour un début de noyade Plage de Saint-Clair au Lavandou. La personne a dû être hospitalisée à Hyères. Les pompiers du Var appellent à la plus grande prudence avec la présence du vent et la baisse de la température de l'eau.