Montpellier, France

Les incidents qui se sont produits à la faculté de droit de Montpellier 1 dans la nuit de jeudi à vendredi dernier continuent de déchaîner les passions.

Une affaire qui a provoqué la démission du doyen de la faculté de droit ainsi que l'ouverture d'une enquête de l'inspection générale des services de l'éducation nationale.

Mais côté judiciaire, çà ne va visiblement pas assez vite pour les étudiants agressés ainsi que plusieurs organisations de gauche qui ce mardi après-midi, afin de dénoncer la "lenteur" de l'enquête, se sont rendus à l'hôtel de police de Montpellier pour y déposer une dizaine de témoignages écrits de la part de ceux qui ont assisté à ces incidents.

Les étudiants étaient accompagnés de plusieurs organisations de gauche (CGT, PCF, FSU, Solidaires) ainsi que par la Ligue des Droits de l'Homme de l'Hérault.

L'avocate Sophie Mazas, sa présidente, s'interroge notamment sur le fait qu'aucun des témoins cités par les victimes de ces incidents n'aient encore été entendus par les services de police.

"La police dispose pourtant de tous noms et prénoms de ces témoins. C'est donc particulièrement inquiétant, car cela veut dire que l'enquête n'avance pas, alors que des personnes qu'on reconnait en train de soutenir le doyen de la fac de droit sur les vidéos ont été entendues quant à elles."

Denis Orcel, membre du CHSCT (Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail) de l'université de Montpellier et membre du syndicat Sud Education reproche lui au président de l'université de vouloir rouvrir la fac de droit "de confier des étudiants à des personnes potentiellement dangereuses et qui ont fait preuve de la faculté à être violents à l'égard des étudiants. On veut des explications sur le fait que la police a d'avantage protégé les auteurs des violences que les étudiants agressés".

Sophie Mazas, présidente de la Ligue des Droits de l'Homme de l'Hérault Copier

Denis Orcel, membre du CHSCT de l'université de Montpellier et membre du syndicat Sud Education. Copier