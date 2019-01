Plusieurs peines de prison prononcées ce lundi au Mans après l'acte X des gilets jaunes

Le Mans, France

Trois hommes étaient jugés ce lundi 21 janvier par le tribunal correctionnel du Mans en comparution immédiate, après leur interpellation samedi en marge de la manifestation des gilets jaunes. Ils écopent de peines d'emprisonnement, assorties d'une interdiction de manifester de 3 ans. Une quatrième personne a fait l'objet d'une comparution en reconnaissance préalable de culpabilité, avec à la clé un mois d'emprisonnement avec sursis.

Il jette un pavé sur la police "par accident"

Les faits égrénés lors de l'audience se suivent et se ressemblent, jets de pavés sur les forces de l'ordre et violences. Le premier prévenu, un homme de 26 ans, père de deux enfants de 14 mois et 8 ans, intérimaire, et portant déjà 5 mentions au casier judiciaire, a été interpellé dans une boucherie de la place des comtes du Maine. Il avait fumé un joint, et a jeté un pavé sur les policiers pour prendre la fuite. Résultat : 3 mois de prison ferme.

Le second affirme qu'il s'est retrouvé par hasard dans la manifestation : il voulait aller au magasin Orange pour un nouveau téléphone et à cause des lacrymogènes, il a décidé d'aller acheter des lunettes et des gants pour se protéger, dit-il, avant de lancer un pavé dans le genou d'un policier "par accident". "Sauf pour aller faire du ski, vous avez affaire à quelqu'un qui voulait en découdre", lache le procureur. Bilan : 4 mois de prison ferme, avec mandat de dépôt.

Le troisième, un jeune de 21 ans, écope de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de 175 Jours de travail d'intérêt général. Samedi il a jeté des pavés sur trois policiers, après un jeu du chat et de la souris. Lui dit, les larmes dans les yeux, avoir "jeté des cailloux". Sans Emploi, il a reçu une leçon par la présidente. "On n'est pas à la plage" rétorque le Procureur.