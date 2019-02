Plusieurs personnes emportées par une avalanche sur une piste de ski en Suisse

"Plusieurs personnes" ont été emportées ce mardi par une avalanche qui s'est produite sur une piste en altitude de la station suisse de Crans-Montana (sud), a annoncé la police du canton du Valais. Certains médias évoquent 10 à 12 personnes ensevelies.

Dans un communiqué, le Département de la communication de Crans-Montana a simplement indiqué que l’avalanche s'était produite "sur la piste Kandahar au lieu-dit Passage du Major" et que "l'alarme a été donnée à 14h23 (13h23 GMT) par un patrouilleur". "En l’état actuel, la société (de Crans-Montana) ne peut confirmer d’éventuelles victimes". Le site internet du domaine skiable indique que le risque d'avalanche était de 2 sur une échelle graduée de 1 à 5. Une avalanche sur une piste balisée est très rare, car elles touchent le plus souvent des zones hors piste.

Selon un quotidien local, Le Nouvelliste, qui cite le président de la station, "entre dix et douze personnes" seraient toujours ensevelies. "Nous sommes sous le choc et nous espérons une issue positive pour ces personnes", a déclaré Nicolas Féraud au journal.

La Plaine-Morte, qui culmine à près de 3.000 mètres, est le secteur skiable le plus élevé de la station, probablement très fréquentée en cette semaine de congés scolaires.

Crans-Montana: entre dix et douze personnes seraient sous l’avalanche https://t.co/hqrOQQP0Rypic.twitter.com/8i4OtqHHwd — Le Nouvelliste (@lenouvelliste) February 19, 2019

La coulée a traversé le bas de la piste balisée de la Plaine-Morte et l'aurait recouverte sur trois à quatre cents mètres selon RTS Info (Radio télévision suisse). La société des remontées mécaniques a ouvert un numéro d'urgence: +41 27 485 89 07.

L'accident est survenu en début d'après-midi dans le secteur de la Plaine-Morte, a indiqué un communiqué de la police, précisant que "les secours sont sur place". Des photos et vidéos ont été postées sur les réseaux sociaux par des journalistes et des média suisses.

Avalanche Crans Montana pic.twitter.com/Yt1CcejU4H — Laure Lugon Zugravu (@LaureLugon) February 19, 2019

Avalanche à Crans Montana sur la piste de Plaine Morte. Il y aurait des skieurs ensevelis pic.twitter.com/YgsCqXQMrt — Laure Lugon Zugravu (@LaureLugon) February 19, 2019