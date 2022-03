Plusieurs personnes évacuées à cause d'un incendie dans une cave à Cossé-le-Vivien : "on a évité le pire"

'L'action rapide des pompiers a permis d'éviter le pire" a réagi, sur le réseau Twitter, le maire de Cossé-le-Vivien, Christophe Langouët. Vers 13 heures, ce lundi, un feu s'est déclaré dans la cave d'une maison. Des fumées, potentiellement toxiques, se sont propagées dans le quartier. L'incendie a été maîtrisé avant qu'il ne se propage à toute vitesse.

Par précaution, six personnes, résidant à proximité, ont été rapidement évacuées. Aucune n'a été intoxiquée. Trois adultes et un enfant vont être relogés dans leur famille selon le SDIS-53 qui a mobilisé 25 pompiers et d'importants moyens matériels sur cette intervention.