Plusieurs personnes poignardées à Birmingham en Angleterre

On ne connait pas le nombre de blessés ni la gravité des victimes, mais plusieurs personnes ont été poignardées dans la soirée de samedi à dimanche à Birmingham.

Vers minuit, les forces de l’ordre sont appelées pour une personne poignardée dans le centre-ville. On leur signale ensuite que d'autres agressions ont eu lieu peu après.

Dans un communiqué, la police précise que des vérification sont en cours et qu'un dispositif de sécurité a été mis en place, dans la deuxième ville d'Angleterre, située dans le centre du pays. Elle appelle la population à rester "calme mais vigilante" et à éviter la zone.

Le 20 juin, trois homme avaient été tués lors d'une attaque au couteau dans un parc à l'ouest de Londres par un réfugiés libyen qui souffrait de problèmes mentaux. Six jours plus tard, un homme avait poignardé et blessé six personnes à Glasgow en Ecosse.