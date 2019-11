Ballots de cocaïne : plusieurs plages landaises à leur tour interdites d'accès

Après la Gironde, plusieurs communes des Landes viennent de prendre des arrêtés pour interdire l'accès à leur plages océanes. Elles sont au moins quatre, Biscarrosse, Mimizan, Lit-et-Mixe et Vielle-saint-Girons, à avoir pris cette décision pour faire face à l'arrivée de ballots de cocaïne.

Département Landes, France

Plusieurs plages landaises sont à leur tour interdites d'accès. Toutes les plages océanes de Mimizan et de Biscarrosse depuis ce mardi. Et celles de Vielle-saint-Girons et de Lit-et-Mixe à compter de ce mercredi. Des ballots de cocaïne continuent d'arriver sur les plages landaises.

Les mairies ont pris des arrêtés pour des raisons de sécurité sanitaire, pour éviter que des promeneurs ingèrent de la cocaïne, qui arrive encore sur tout le littoral.

Il s'agit également de permettre aux gendarmes de surveiller l'arrivée de nouveaux ballots et d'éventuelles personnes qui seraient tentées de repartir avec. C'est vrai qu'on voit des personnes qu'on ne voit pas habituellement, nous a t-on confié.

Ces arrêtés n'ont pas de date de fin. Ils sont en vigueur jusqu'à ce que tout danger soit écarté résument les municipalités. Toute infraction à l'arrêté municipal coûtera 38 euros à son auteur.

Le procureur de Rennes qui dirige désormais l'enquête rappelle la dangerosité du produit, très pur, qui consommé peut provoquer une overdose. Ainsi que l'interdiction de ramasser, manipuler ou transporter l'un de ces ballots, un délit passible de 10 ans d'emprisonnement.

Liste des plages concernées par les arrêtés municipaux

Vielle Saint Girons Océan

Centrale

La lette blanche

Nord

Arnaoutchot

Lit-et-Mixe

Cap de l’homy

Sud du Courant

Mimizan

Remember

Le sud

La garluche

Lespecier

Le courant

Biscarrosse Océan