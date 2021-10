Plusieurs plaintes déposées après une free-party dans la Manche

La nuit de samedi à dimanche a été agitée à Gouvets le long de l'A84 dans la Manche. Environ 400 personnes se sont retrouvées dans un champ pour y faire la fête. Plusieurs infractions ont été relevées et les gendarmes ont fini par saisir le matériel de sonorisation.

"C'était insupportable. Je n'avais jamais entendu un bruit pareil". 24 heures après la fin de la rave-party organisée au lieu-dit "Le Pont au diable", à Gouvets, ce riverain est encore choqué par la nuit qu'il a vécu. "J'ai été réveillé vers 2 heures du matin par des boum boum. C'était extrêmement fort et ça n'arrêtait pas".

Matériel saisi après plusieurs plaintes

La free-party a été organisée sur un terrain privé à l'extérieur du bourg de Gouvets. Au plus fort de la nuit, elle a réuni jusqu'à 400 fêtards dont certains venaient de loin, notamment du Limousin. Rapidement alertés par des riverains, les gendarmes ont pris position autour du terrain pour sécuriser le site et éviter tout incident. "Nous avons pu discuter sereinement avec les organisateurs qui se sont engagés à couper la musique à midi ce dimanche", précisent les autorités de la gendarmerie. De nombreux contrôles ont par ailleurs été réalisés, notamment à la recherche de stupéfiants, avec l'aide d'une équipe cynophile. Plusieurs infractions ont été relevées, et depuis dimanche, plusieurs plaintes de riverains ont été recueillies. Dans ce contexte, le parquet de Coutances a validé la saisie du matériel de sonorisation, intervenue en fin de journée dimanche.

Le matériel de sonorisation a été saisi vers 18H30 dimanche. © Radio France - Gendarmerie de la Manche

Les responsabilités à établir

Une enquête a été ouverte par la brigade de Tessy-Bocage. Elle devra permettre d'établir les responsabilités dans l'organisation de cette free-party non déclarée, notamment celle du propriétaire du terrain ayant donné son accord à la tenue de l'événement. "Outre le tapage nocturne, et la présence de stupéfiants, l'absence de déclaration préalable à l'organisation d'une telle fête mais aussi le non respect de la présentation du pass sanitaire représentent des infractions à la loi", précise la gendarmerie.