Plusieurs plaintes déposées pour vol à la roulotte à Pontivy

Depuis le début d'année, une vingtaine de vols à la roulotte ont été signalés à Pontivy et Noyal-Pontivy (Morbihan). Des vols en particulier dans les voitures garées près des cimetières des deux communes. Une enquête est en cours.

Plusieurs automobilistes ont eu la surprise de retrouver les vitres de leur voiture cassées à Pontivy et Noyal-Pontivy dans le Morbihan. Une vingtaine de plaintes ont déjà été déposées depuis le début de l'année pour des vols à la roulotte auprès de la gendarmerie de Pontivy, notamment autour des cimetières de ces deux communes. Des faits similaires ont été rapportés dans d'autres secteurs de ces communes, "mais autour des cimetières c'est plus facile car ce sont des endroits plus isolés" indique la gendarmerie.

Les vols à la roulotte se produisent pour la plupart en plein jour, sur tous types de véhicules. Une enquête est en cours, menée par la gendarmerie de Pontivy. Il pourrait s'agir des mêmes personnes, mais les forces de l'ordre n'en ont pas la certitude pour l'instant.

Appel à la vigilance

Les objets volés, eux, sont très variables indique la gendarmerie : "Cela peut être un café, un sac à main, un téléphone, mais également tout ce qui peut être laissé en évidence dans une voiture." Les gendarmes invitent à rester vigilant et à ne rien laisser de valeur dans son véhicule.