Plusieurs pompiers azuréens engagés sur les incendies en Gironde

Les pompiers azuréens après avoir prêté mains fortes à leur collègue des Bouches-du-Rhône sont désormais partis en Gironde. Ce lundi, ce sont 8 soldats du feu qui ont intégrés un détachement de la zone Sud-Est. Ils sont responsables de plusieurs gros camions citerne; de gros porteurs d'eau en langage "pompiers". Des réserves qui seront armées sur place puis déplacées au plus prés des gigantesques incendies qui touchent la région bordelaise. Mais plus tôt dans le week-end, ce sont aussi 3 pompiers qui sont partis dans le Sud-Ouest. Une équipe tactique, spécialisée dans l'attaque des feux et la défense face aux flammes. Eux, ont apporté leur savoir faire dans ce domaine. Il faut dire que les Alpes-Maritimes sont malheureusement passées maitre dans l'art de combattre les incendies. L'équipe tactique (3 personnes) est donc partie apporter son expertise en la matière.