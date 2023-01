Plusieurs produits toxiques retrouvés à la déchetterie Nice-Est

À la déchetterie Nice-Est une opération est en cours ce vendredi après-midi. Un périmètre de sécurité a été mis en place et les démineurs sont attendus car plusieurs produits toxiques ont été découverts dans un conteneur de dépôt de déchets, et notamment de l'acide picrique et 50 cartouches anciennes de type grenailles. Il y a un risque d'explosion.

