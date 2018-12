Plusieurs radars incendiés en Vaucluse

Vaucluse, France

Sept radars ont été incendiés dans la nuit de dimanche à lundi dans l'agglomération d'Avignon et ailleurs dans le département de Vaucluse. Les pompiers sont intervenus entre une heure et deux heures du matin sur trois radars fixes en feu à Avignon, un autre à Caumont-sur-Durance et un dernier à Cavaillon. Deux autres incendies ont été signalés sur un radar aux Angles et un autre à Villeneuve-les-Avignon. Il s'agit vraisemblablement d'une opération ciblée type "commando". Les mises à feu se sont enchaînées à partir d'une heure du matin.