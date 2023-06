Plusieurs rassemblements sont organisés à Amiens pour demander "vérité et justice pour Nahel"

On compte déjà deux rassemblements annoncés à Amiens ce vendredi 30 juin, pour demander "vérité et justice" trois jours après la mort de Nahel, 17 ans, abattu par un policier à Nanterre, et après deux nuits de violences urbaines qui embrasent le pays?

Les habitants du quartier Salamandre, touché par des violences urbaines, appellent d'abord à se rassembler ce vendredi 30 juin à 15h. Dans un communiqué, une habitant indique : "le but de ce rassemblement est d'exprimer la solidarité vis-à-vis de la famille de Nahel, de condamner avec force toutes les exactions qui ont lieu dans les différents quartiers d'Amiens, mais également d'exprimer le sentiment d'abandon de leur quartier par les pouvoirs publics."

Par ailleurs, le syndicat Solidaire Étudiants prévoit aussi de se retrouver ce 30 juin, à 20h devant la mairie d'Amiens, pour demander "vérité et justice pour Nahel".