Plusieurs réseaux de cambriolage démantelés en Corrèze et Haute-Vienne

Limousin, France

Depuis le début du mois de décembre, les gendarmes de Haute-Vienne ont mis un terme aux agissements de plusieurs réseaux de cambriolage en Haute-Vienne et Corrèze. L'un d'eux était spécialisé dans le vols de bureaux de tabac et de supermarchés à l'échelle internationale, les deux autres affaires concernent des séries de cambriolages. Un appel est notamment lancé dans le secteur de Saint-Junien pour retrouver les propriétaires du butin, en grande majorité des bijoux.

Une série de cambriolages depuis la fin de l'été à Saint-Junien et Aixe sur Vienne

La brigade de recherches de la gendarmerie de St Junien a mis fin lundi à une série de cambriolage dans le secteur de Saint Junien et d'Aixe sur Vienne. En effet, depuis l'été dernier six hommes de 18 à 44 ans écumaient les résidences et maisons du secteur. Le butin contient une grande quantité de bijoux mais également du matériel multimédia. C'est une voiture repérée à plusieurs reprises sur les lieux qui a permis de remonter la piste du réseau de cambrioleurs. Ils ont été interpellés en début de semaine. Tous sont mis en examen, et l'un d'eux a été incarcéré à la suite de une précédente décision de justice.

La gendarmerie invite les personnes victimes de cambriolage depuis la fin de l'été à se faire connaître auprès de la Brigade de Recherche de Saint-Junien.

Près d'une centaine de vols en France

La section de recherches de Limoges a, elle, remonté la piste d'un groupe d'homme d'origine lituanienne . Les voleurs arrachaient les barillets dans des lotissements pavillonnaires des deux départements. Les faits remontent au mois de juin 2018 mais l'enquête a permis d'établir des liens avec une centaine d'autres cambriolages en France.

Très mobiles entre leur pays et la France, les trois hommes âgés de 34 et 42 ans ont été interpellés à Dijon en côte d'Or. Les enquêteurs ont notamment retrouvé une centaine de bijoux en or et près de 2 kilos de pièces en argent.

Trois individus interpellés en Roumanie

La coopération entre les gendarmes de la section de recherches de Limoges et les autorités roumaines a permis de mettre fin à un important réseau de vols à l'échelle européenne. Ce sont des vols dans des supermarchés et bureaux de tabac qui ont mis la puce à l'oreille des enquêteurs en Haute vienne et Corrèze en 2016.

Toujours avec le même mode opératoire, les cambrioleurs s'attaquaient aux coffres forts et à la marchandise avant de cacher le butin à proximité pour venir le récupérer plus tard.

L'enquête a mis en lumière une trentaine de vols en France pour un préjudice d'au moins 200 000 euros mais ce réseau de voleurs et receleurs est également suspecté d'avoir opéré en Italie, en Suisse et en Espagne. Âgés de 25 à 45 ans, trois des auteurs ont été interpellés et placés en détention en Roumanie en attendant l'exécution des mandats d'arrêts européens. Un quatrième homme est toujours recherché.