Plusieurs restaurateurs d'Indre-et-Loire vont attaquer leur assureur Axa en justice

Une quinzaine de cafetiers et/ou restaurateurs de la région Centre, dont la moitié d’Indre-et-Loire, vont bientôt attaquer en justice leur assureur, Axa. Ce sera chose faite à la fin janvier.

Axa a été plusieurs fois condamné, mais pas à chaque fois

Cela fait des mois que ce dernier est assigné un peu partout en France par des professionnels en colère de ne pouvoir se faire indemniser pour leurs pertes d’exploitation liées à l’épidémie de Covid-19. En cause, une clause d’exclusion dans leurs contrats que leurs avocats jugent irrégulière.

Celle-ci mentionne en effet que la garantie ne pourra être appliquée si "au moins un autre établissement" du département fait "l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique", ce qui est évidemment le cas de cette pandémie. Si Axa a par exemple obtenu gain de cause devant le tribunal de Bordeaux, il a été à l’inverse plusieurs fois condamné, à Marseille, Paris ou encore Tarascon. Il a fait appel.

Une assurance totalement illusoire - L'avocat des restaurateurs

Maitre Sajjad Hasnaoui-Dufrenne est l’avocat de ces restaurateurs du Centre-Val de Loire. Pour lui, cette clause d’exclusion est inopposable, car pas assez apparente dans le contrat. Elle serait aussi illégale. "Les professionnels ont en réalité souscrit une assurance qui est totalement illusoire car si on applique la clause d'exclusion, on prive de toute substance la garantie qui a été souscrite et pour laquelle les restaurateurs payent des primes de plusieurs centaines d'euros par mois".

S'il ne me paye pas, je ne pourrai pas m'en sortir - Une restauratrice de Tours

C'est le cas de cette restauratrice de Tours, qui est tombée des nues quand elle a appris que son assureur ne la payerait pas pour ses pertes d'exploitation. "Je n'ai pas compris. Pour moi, mon contrat était très clair. Ça fait des années que je paye plusieurs centaines d'euros par moi pour rien. _Je me sens trahie. S'il ne me paye pas, je vais être en faillite dans les mois à venir_. Tous les salariés qui travaillent pour moi vont perdre leur emploi. Je n'ai plus de trésorerie. S'il ne me paye pas, je ne pourrai pas m'en sortir.

C’est donc maintenant en justice que les restaurateurs tourangeaux concernés vont demander à leur assureur des sommes comprises entre 80 000 et 300 000 euros.

Dans les autres affaires qui ont abouti à sa condamnation en France, et pour lesquelles il a fait appel, Axa a toujours fait valoir la clarté de sa clause d’exclusion. L’assureur continue d’affirmer que le contrat mis en cause ne peut donc pas conduire à l’indemnisation des clients face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19. En France, 15 000 contrats souscrits chez Axa comporteraient cette fameuse clause d’exclusion.