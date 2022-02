Plusieurs surveillants de la prison de Poitiers-Vivonne agressé par un détenu

Plusieurs surveillants de la prison de Poitiers-Vivonne victime d'une agression jeudi 3 février 2022. C'est ce que relate le syndicat majoritaire à Vivonne, FO Justice. L'homme a frappé et tenté de mordre les agents qui venaient le chercher.

Plusieurs surveillants de la prison de Poitiers-Vivonne victime d'une agression jeudi 3 février 2022. C'est ce que relate le syndicat majoritaire à Vivonne, FO Justice. L'homme a frappé et tenté de mordre les agents qui venaient le chercher, car ce dernier refusait de se rendre à la commission de discipline de la prison.

Lorsque les surveillants arrivent pour le chercher, le détenu refuse et envoie un violent coup de pied en direction des agents. Puis au moment de le maitriser, et de lui passer les menottes, il essaie de les mordre. Heureusement, l'équipe d'intervention est équipée d'une tenue pare-coup pour aller chercher le prisonnier dans sa cellule. "On a frôlé la catastrophe", explique FO Justice dans son communiqué.

Il faut dire que cet homme a un lourd casier judiciaire. Arrivé mardi dernier, selon FO, il a été incarcéré pour son profil de terroriste islamique. L'homme se promène nu dans sa cellule et passe son temps à crier "Allah-ou-akbar", "Dieu est grand" en arabe. Le syndicat réclame que des poursuites pénales soient engagées et que le détenu en question soit transféré au plus vite.