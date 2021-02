Plus de 5 tonnes de cigarettes découvertes sur le port : saisie record pour les douaniers cherbourgeois

C'est un vrai jackpot sur lequel sont tombés ce mercredi les agents des douanes à Cherbourg. Dans un hangar, quelque part dans la zone portuaire, ils sont une dizaine d'agents à l'oeuvre, face à une 20e de poêles à granulé industriels d'environ 2 mètres de haut. Des machines sorties d'un camion dont les douaniers avaient décidé de contrôler le chargement. Une bonne idée puisque les fameux poêles étaient remplis de cartouches de cigarettes venues des pays de l'Est.

Les cigarettes saisies venaient des pays de l'Est et étaient destinées au marché clandestin irlandais ou britannique. © Radio France - Benoît Martin

Des dizaines de milliers de cartouches

"Nous n'avons pas une vision encore précise de la quantité totale de cigarettes découvertes", souligne Ludovic Gérard, chef de la division des douanes de Caen. Et pour cause : il est 16 heures, et ses hommes sont toujours entrain de vider les caches remplies de cartons de cartouches de cigarettes. Quelques heures plus tard, le verdict tombe : plus de 5 tonnes sur la balance. Cela représente plus de 20 000 cartouches de cigarettes et une valeur marchande supérieure à 2 millions d'euros.

"Le poids-lourd venait des pays de l'Est et devait embarquer cette après-midi vers l'Irlande", précise Ludovic Gérard. "La cargaison était destinée au marché irlandais ou britannique. La fiscalité sur le tabac en Irlande est de nature à encourager les trafics clandestins!"

C'est dans 21 cuves présentées comme des poêles à granulés que les cartouches de cigarettes étaient dissimulées. © Radio France - Benoît Martin

Une deuxième enquête ouverte pour trafic de cigarette en seulement deux semaines

La semaine dernière déjà, les douaniers de Cherbourg avaient saisi quelque 145 kilos de cigarettes, cachées alors dans des canapés. Une cargaison dont la valeur marchande avait été établie à 80 000 euros.

Dans l'après-midi, le procureur de la République de Cherbourg s'est rendu sur place alors qu'une enquête a été ouverte et que le conducteur du camion contrôlé devait être entendu pour tenter de faire toute la lumière sur ce trafic.