Plusieurs véhicules touchés par un incendie aux Châteliers

Un incendie a touché plusieurs véhicules aux Châteliers, petite commune de Gâtine ce lundi 5 avril à la mi-journée. Un poids-lourd, trois voitures et deux camping-cars étaient totalement embrasés. 26 pompiers des Deux-Sèvres ont été mobilisés sur ce feu et ont pu empêcher sa propagation à un hangar avec du matériel et un autre camping-car à l'intérieur. Un brûlot allumé à proximité serait à l'origine des flammes.