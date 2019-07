Plusieurs victimes collatérales d'une course poursuite, à La Grande-Motte

La Grande-Motte, France

Les faits remontent à lundi soir. Les gendarmes interviennent sur une rixe. Un individu prend alors la fuite et fonce dans le véhicule des forces de l'ordre avant d'emboutir trois autres voitures de particuliers, stationnés dans une rue, près du cimetière. L'homme est finalement stoppé, légèrement blessé et hospitalisé. Une enquête est en cours. Quant aux trois particuliers, ils découvrent le lendemain matin que leur voiture a été dégradée et qu'elle a même été amenée à la fourrière.

Incompréhensible, sur le coup, d'autant qu'ils n'ont pas pu porter plainte, dans la mesure où il s'agit d'un "accident de la circulation" selon les gendarmes. Les victimes doivent désormais entrer en contact avec le fautif et établir avec lui un constat, pour faire intervenir leur assurance. Si le chauffard refuse, alors elles se retourneront contre lui. Sacré mésaventure et démarches longues en vue, pour les trois malheureux.

Parmi les victimes collatérales de cet accident, Claudine, 60 ans.

Claudine, au micro de Bertrand Queneutte Copier

Explication de Bertrand Queneutte.