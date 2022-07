Plusieurs victimes d’intoxication au chlore dans une piscine du Grau-du-Roi

Plusieurs personnes ont été intoxiquées au camping de l’Espiguette, à la piscine « Le Splash », au Grau-du-Roi. Ce samedi matin vers 11h, les sapeurs-pompiers du Gard ont immédiatement mis en place un périmètre de sécurité et d’exclusion durant l’intervention, pour limiter le nombre de victimes et prendre en charge toutes les personnes impliquées dans cet évènement. Simultanément, les spécialistes de lutte contre les risques chimiques ont procédé à des reconnaissances pour identifier la cause de l’intoxication et effectuer des relevés de mesures toxicologiques dans l’atmosphère et dans le bassin de la piscine.

Au total, sept personnes ont été examinées. Trois femmes âgées respectivement de 9, 11 et 58 ans et quatre hommes, de 8, 9, 10 et 17 ans.

Trois victimes légèrement intoxiquées ont été évacuées au centre hospitalier de Nîmes.

Quatre se sont rendues par leurs propres moyens à la maison de santé de la Grande Motte.