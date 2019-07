Quatre morts dans un accident au passage à niveau d'Avenay-Val-d'Or

Un train a percuté une voiture ce lundi au passage à niveau d'Avenay-Val-d'Or, faisant quatre morts. La route départementale 201 est bloquée entre Aÿ et Avenay-Val-d'Or et la circulation des trains entre Reims et Epernay est fortement perturbée.