Un mort et neuf blessés lors d'une violente attaque au couteau à Villeurbanne, l'un des agresseurs en fuite

Deux hommes, l'un armé d'un couteau et l'autre d'une broche de cuisine, ont tué une personne et en ont blessé neuf autres ce samedi près d'une station de métro de Villeurbanne. Selon la préfecture, l'un des deux agresseurs a été interpellé, l'autre est en fuite.

Les services de secours et de police mobilisés aux abords de la station de métro où s'est produit l'attaque vers 16h30.

Villeurbanne, France

Un jeune homme de 19 ans a été tué et neuf autres personnes blessées lors d'une attaque au couteau à proximité de la station de métro Laurent Bonnevay à Villeurbanne ce samedi 31 août 2019 à 16h30. Parmi les blessés, trois sont dans un état grave selon un nouveau bilan des pompiers. Un premier bilan faisait état d'un mort et six blessés. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place pour venir en aide aux victimes "qui se trouvent aussi bien en sous-sol de la station de métro que sur son parvis" écrit le journal Le Progrès.

Un assaillant interpellé

La police et le Raid ont été déployés sur place. Selon la préfecture du Rhône, deux hommes ont pris part à l'agression. L'un d'eux a été interpellé et placé en garde à vue, l'autre est en fuite. Le suspect interpellé est celui qui était armé d'un couteau. Le second était muni d'une broche de cuisine.

Un journaliste de l'AFP sur place a vu un corps emballé dans un sac mortuaire et des traces de sang au sol à proximité de la station de métro autour de laquelle un périmètre de sécurité était en place. Le site internet Lyon Mag précise que le trafic a repris sur la ligne de métro mais que l'arrêt Bonnevay n'est plus desservi.

Pas d'information sur le mobile de l'attaque

Aucune information sur le mobile de l'attaque. Le parquet de Lyon a été saisi et le Parquet national antiterroriste (PNAT) surveille la situation mais n'est pas en charge du dossier à ce stade.